Galatasaray'ın kapısını dev kulüp çalacak!

İtalya Serie A temsilcisi Atalanta, Galatasaray'ın genç yeteneği Berkan Kutlu için kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp, Berkan'dan en az 10 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Galatasaray'ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılara 4 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Kutlu'ya İtalyan ekibi kanca attı.

İtalya Serie A takımı Atalanta, Berkan Kutlu'yu transfer listesine ekledi ve menajeriyle de bir görüşme yaptı.

Berkan'ı 4 milyon Euro'ya kadrosuna katan Cimbom'un Atalanta'dan 10 milyon Euro civarında ücret talep etmesi bekleniyor.

23 yaşındaki orta saha 22 maçta görev aldı ve 1 de asist kaydetti.