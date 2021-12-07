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Spor Galatasaray'ın kapısını dev kulüp çalacak!
Spor

Galatasaray'ın kapısını dev kulüp çalacak!

İtalya Serie A temsilcisi Atalanta, Galatasaray'ın genç yeteneği Berkan Kutlu için kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp, Berkan'dan en az 10 milyon euroluk bir gelir bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 16:33:00 - 2021-12-07 16:35:05
Galatasaray'ın kapısını dev kulüp çalacak!

İtalya Serie A temsilcisi Atalanta, Galatasaray'ın genç yeteneği Berkan Kutlu için kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp, Berkan'dan en az 10 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Galatasaray'ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılara 4 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Kutlu'ya İtalyan ekibi kanca attı.

İtalya Serie A takımı Atalanta, Berkan Kutlu'yu transfer listesine ekledi ve menajeriyle de bir görüşme yaptı.

Berkan'ı 4 milyon Euro'ya kadrosuna katan Cimbom'un Atalanta'dan 10 milyon Euro civarında ücret talep etmesi bekleniyor.

23 yaşındaki orta saha 22 maçta görev aldı ve 1 de asist kaydetti.

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