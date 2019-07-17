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Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray’ın 28 Temmuz’a kadar yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceği Avusturya kampının kadrosu belli oldu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:34
Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray’ın 28 Temmuz’a kadar yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceği Avusturya kampının kadrosu belli oldu. 26 kişinin yer adlığı kamp kadrosundan Muslera, Belhanda, Diagne ve Feghouli izinli olmaları nedeniyle yer almadı.


Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampı başlıyor. Sarı-kırımızı takım, bugün kamp yapacağı Avusturya’ya gidecek ve 28 Temmuz Pazar gününe kadar çalımlarını Tirol bölgesinde yapacak. Sarı-kırmızılı kafilenin kamp kadrosunda ise; Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo yer aldı. Öte yandan Konstantinos Mitroglou, Martin Linnes, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Ryan Donk’un kafileye yurt dışında dahil olacağı belirtildi.


Milli takım kampları için uluslararası turnuvalarda mücadele eden Fernando Muslera ve Younes Belhanda izinli olmaları, Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli ise 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde mücadele edecek olmalarından dolayı kamp kadrosunda yer almadı.



Aslan Avusturya’da 2 sınava çıkacak


Teknik Direktör Fatih Terim ve öğrencileri Avusturya kampında iki hazırlık maçı yapacak. Cimbom, İnnsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı’nda 19 Temmuz Cuma saat 19.00’da (TSİ) RB Leipzig ve 25 Temmuz Perşembe günü ise saat 20.00’de (TSİ)Augsburg ile mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:34
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