Galatasaray'ın İtalya'dan yapacağı transfer belli oldu

Sezon başında yaptığı yıldız transferleri ile dikkat çeken Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın temasta bulunduğu bir başka yıldız oyuncu ile aşamaların detaylarını Fatih Karagümrük'ün kalecisi Emiliano Viviano açıkladı.

Fotomaç'ın derlediği haberde Karagümrüklü file bekçisi Emiliano Viviano'nun kısa süre önce İtalya'da bir canlı yayına katıldığı kaydedildi. İtalyan kaleci, bu yayında Serie A ekiplerini değerlendirirken, bazı açıklamalarda bulundu.

Serie A ile ilgili konuşan Emiliano Viviano, Galatasaray'ın transfer hedeflerinden birini de açıkladı. Tecrübeli file bekçisi, Lazio'da forma giyen Luis Alberto'nun, Sarı-Kırmızılılar'a yakın olduğunu duyurdu.

"Galatasaray'a transferi yakın gibi gözüküyor"

Sarı-Kırmızılı takımın transfer hedefinde bulunan Laziolu orta saha hakkında konuşan Viviano, "Luis Alberto'nun Fiorentina'ya gitmesi için çok dua ettim ve bunu çok istedim ama Galatasaray'a transferi daha yakın gibi gözüküyor" açıklamasını yaptı.

Sevilla'da başladı, Liverpool'a transfer oldu

28 Eylül 1992 doğumlu Luis Alberto, ülkesi İspanya'nın Sevilla kulübünde futbola başladı. Sevilla'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen orta saha oyuncusu, 2011'de A takıma yükseldi. Barcelona B'ye kiralanan İspanyol, 2013'te Premier Lig devi Liverpool'a 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza attı.

Liverpool döneminde Malaga ve Deportivo'da kiralık olarak forma giyen futbolcu, 2016 yılında Lazio'ya 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Lazio ile 236 maça çıkan Alberto, 44 gol, 62 asist yaptı.

17 maçta 4 gol, 2 asist

Bu sezon Lazio ile 17 karşılaşmada görev alan yıldız oyuncu 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 30 yaşındaki Luis Alberto, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.