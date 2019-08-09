Galatasaray’ın İtalya kadrosu belli oldu Galatasaray’ın 11 Ağustos Pazar günü İtalya’da Fiorentina ile oynayacağı karşılaşmanın 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray’ın 11 Ağustos Pazar günü İtalya’da Fiorentina ile oynayacağı karşılaşmanın 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. İtalya’nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı’ndaki mücadele 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00’de başlayacak.

Sarı-kırmızılıların Fiorentina maçı kadrosu da açıklandı. Teknik Direktör Fatih Terim’in belirlediği 23 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.