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Spor 'Galatasaray'ın isteği üzerine Zaha oynatılmıyor' iddiası ortalığı karıştırdı!
Spor

'Galatasaray'ın isteği üzerine Zaha oynatılmıyor' iddiası ortalığı karıştırdı!

Yeniakit Publisher
2023-10-17 20:06:11 - 2023-10-17 20:06:10
'Galatasaray'ın isteği üzerine Zaha oynatılmıyor' iddiası ortalığı karıştırdı!

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda forma giyen Wilfried Zaha, maçlara yedek çıktığı için taraftarlardan tepki aldı. İddialara göre, Zaha'nın yedek çıkmasını Galatasaray istemiş.

Fildişi Sahili'nin Geçen Cumartesi günü Fas’ı ağırladığı maçta Fildişi teknik direktörü Gasset, Zaha’ya ilk 11’de yer vermemişti. İkinci yarıda 66’ncı dakikada Diakite’nin yerine sahaya sürmüştü.

Zaha’nın bu akşam oynanacak Güney Afrika maçında da yedek kulübesinde olacağı söylentileri Fildişili futbol severleri kızdırdı.

Galatasaray’dan Zaha’nın oynatılmaması emri geldiği, hem Fildişi Futbol Federasyonu’nun hem de Gasset’in buna itaat ettiği iddia edildi.

Eğer ideal takımın sahaya sürülmeyecekse Fas gibi Güney Afrika gibi takımlarla hazırlık maçı oynanmasının ne anlamı olduğu sorgulandı.

Galatasaray’ın Didier Drogba aracılığıyla Fildişi futbolunda çok büyük ağrılığı olduğu ve her istediğini yaptırdığı da iddia edildi.

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