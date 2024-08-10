Dursun Özbek açıklamalarında Galatasaray içindeki köstebek için şunları söyledi: "Bilgi nasıl sızar? Bilgiyi birisiyle paylaşırsınız. Bilginin nereden sızdığı bizim tespitimizde. Bu konuda hukuki süreci başlattık. Biz bir sürü yere teklif gönderiyoruz, bir sürü yere teklif mektubu gönderiyoruz. İşin içinde gizlilik anlaşması olmasına rağmen bunun sızması bizim elimizde değil. Tespitlerimiz var, bu tespitlere bağlı olarak Galatasaray'ı bu şekilde yıpratmaya çalışanlar bu kapıdan giremeyecek."
Galatasaray'ın içindeki köstebek ortalığı karıştırdı! Gizli bilgileri sızdırdı
Galatasaray'da takımın gizli bilgilerini sızdıran köstebek tespit edildi, takım konu hakkında hukuki süreci başlattı. İşte detaylar...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısındaki yeni açıklamalarında Galatasaray'da kulübün özel bilgilerini sızdıran köstebeğin bulunduğunu açıkladı.
"Bilginin nereden sızdığı bizim tespitimizde"
"Galatasaray'ın içinde bir köstebek var"
A Spor'da konuşan spor yorumcusu Taner Karaman ise yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Galatasaray'ın içinde bir köstebek var. Bu köstebek soyunma odasından sızdırıyor, transfer görüşmesini sızdırıyor, oyuncu sözleşmesini sızdırıyor ve Galatasaray bu köstebeği arıyor. İçeride, 'Yönetim değişsin de takım başarısız olursa olsun' diyen bir denge de var."