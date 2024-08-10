Galatasaray'ın içindeki köstebek ortalığı karıştırdı! Gizli bilgileri sızdırdı

Dursun Özbek açıklamalarında Galatasaray içindeki köstebek için şunları söyledi: "Bilgi nasıl sızar? Bilgiyi birisiyle paylaşırsınız. Bilginin nereden sızdığı bizim tespitimizde. Bu konuda hukuki süreci başlattık. Biz bir sürü yere teklif gönderiyoruz, bir sürü yere teklif mektubu gönderiyoruz. İşin içinde gizlilik anlaşması olmasına rağmen bunun sızması bizim elimizde değil. Tespitlerimiz var, bu tespitlere bağlı olarak Galatasaray'ı bu şekilde yıpratmaya çalışanlar bu kapıdan giremeyecek."