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Spor Galatasaray'ın hedefindeki Fred'den transfer açıklaması
Spor

Galatasaray'ın hedefindeki Fred'den transfer açıklaması

Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği orta saha oyuncusu Fred, Manchester United'da kalmak istediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:43:00 -
Galatasaray'ın hedefindeki Fred'den transfer açıklaması

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Manchester United’ın Brezilyalı oyuncusu Fred’i listeye yazmıştı.

Transfer söylentilerine ilişkin açıklama yapan Fred, Donny van de Beek transferinin ardından Manchester United’da forma bulma şansının azalacağını ama buna rağmen takımda kalmak istediğini söyledi.

FourFourTwo’ya konuşan Fred, “Burada kalmak istiyorum. Arzum bu yönde. Ayrılmak gibi bir isteğim yok” dedi. Fred, Manchester United’da önemli bir oyuncu olmak istediğini ve bu kulüp için büyük galibiyetler yaşamayı hedeflediğini ifade etti.

Manchester Evening News’te yer alan habere göre, Manchester United’da kalmak istediğini söylediği halde Fred’in Galatasaray’a gelme ihtimali yüksek bulunuyor. Brezilyalı orta saha oyuncusunun, sarı – kırmızılı ekibe transfer olacağına yönelik bir sosyal medya gönderisini beğenmiş olması, transfer haberlerini doğrular nitelikte olduğu belirtiliyor.

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