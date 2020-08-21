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Spor Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu
Spor

Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu

- Sarı-kırmızılı futbol takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 5 maç yapacak

Yeniakit Publisher
2020-08-21 15:43:45 -
Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı'nın hazırlık maçı programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 5 müsabaka oynayacağı belirtildi.

Açıklamada, ilk 3 maçın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi. Galatasaray'ın 24 Ağustos Pazartesi günü Eyüpspor, 28 Ağustos Cuma günü İstanbulspor ve 31 Ağustos Pazartesi günü ise Ümraniyespor ile karşılaşacağı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 3 Eylül Perşembe günü Gaziantep FK ve 5 Eylül Cumartesi günü ise Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geleceği kaydedildi.

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı maçların programı şöyle:

24 Ağustos Pazartesi:

11.00 Galatasaray-Eyüpspor (Florya)

28 Ağustos Cuma:

17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya)

31 Ağustos Pazartesi:

16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya)

3 Eylül Perşembe:

17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

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