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Spor Galatasaray'ın gözü Yeni Malatyaspor'da! Bu sezon 4 gol yedikleri maç yok
Spor

Galatasaray'ın gözü Yeni Malatyaspor'da! Bu sezon 4 gol yedikleri maç yok

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken gözler son hafta oynanacak olan maçlara çevrildi. Son haftaya iki gol averajı önde giren Beşiktaş karşısında Galatasaray'a Yeni Malatyaspor maçında goller gerekecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 13:02:00 -
Galatasaray'ın gözü Yeni Malatyaspor'da! Bu sezon 4 gol yedikleri maç yok

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı, averaj hesapları yapılmaya başlandı. Galatasaray'ın ipi göğüslemesi için 1-0 veya 2-1'lik Beşiktaş galibiyetlerine karşılık Yeni Malatyaspor karşısında sahadan en az 4-0, 5-1 gibi skorlarla ayrılması gerekiyor. Peki Yeni Malatyaspor bu sezon ne yaptı, kaybettiği maçlar nasıl sonuçlandı? Hep beraber göz atıyoruz...

Spor Arena'nın haberine göre, Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray'ın puanlarının eşitlenmesiyle birlikte gözler Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı kader maçına çevrildi.

İki takımın aynı puanı bitirmesi durumunda genel averaja kalacak şampiyonluk yarışında avantajlı takım şu an için Beşiktaş. Ezeli rakibi Galatasaray'ın +2 averaj önünde olan siyah beyazlıların hafta sonu karşılaşacağı Göztpe karşısında alacağı tek farklı galibiyete karşılık, sarı kırmızılıların Yeni Malatya'yı en az dört farklı mağlup etmesi gerekiyor.

Beşiktaş ve Galatasaray nasıl şampiyon olur Genel averaj eşitlenince şampiyonluk ihtimalleri...Beşiktaş ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? Genel averaj eşitlenince şampiyonluk ihtimalleri...
Olası 3 gol farklı galibiyette averajlar eşitleneceğinden atılacak toplam gol adedi devreye giriyor. Burada Beşiktaş'ın rakibine karşı 10 gol farklı (87-77) üstünlüğü bulunuyor.

Basit matematikle Galatasaray'ın ipi göğüslemesi için 1-0 veya 2-1'lik Beşiktaş galibiyetlerinde sahada 4-0, 5-1 gibi skorlarla ayrılması gerekiyor.

Yeni Malatyaspor bu sezon ne yaptı?

Yeni Malatyaspor'un bu sezon 3 farkla mağlup olduğu tek maç bulunuyor. Ligin ilk haftasında Karagümrük'e konuk olan sarı kırmızılılar sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Bu karşılaşmanın dışında Yeni Malatyaspor'un tek farklı ve iki farklı yenilgileri bulunuyor.

İki takımın 24 Ocak 2021'de Malatya'daki mücadelesi ise Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Malatyaspor son olarak göreve gelen İrfan Buz yönetiminde çıktığı 11 maçta ise; 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Malatyaspor'un bu sezon aldığı yenilgiler;

11 Eylül 2020: Karagümrük 3-0 Yeni Malatyaspor
26 Eylül 2020: Trabzonspor 3-1 Yeni Malatyaspor
1 Kasım 2020: Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor
27 Aralık 2020: Yeni Malatyaspor 1-3 Erzurumspor
2 Ocak 2021: Ankaragücü 3-1 Yeni Malatyaspor
9 Ocak 2021: Kayserispor 1-0 Yeni Malatyaspor
24 Ocak 2021: Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray
8 Şubat 2021: Yeni Malatyaspor 0-2 Trabzonspor
20 Şubat 2021: Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor
2 Mart 2021: Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş
6 Mart 2021: Denizlispor 3-2 Yeni Malatyaspor
4 Nisan 2021: Başakşehir 3-1 Yeni Malatyaspor
21 Nisan 2021: Erzurumspor 1-0 Yeni Malatyaspor
29 Nisan 2021: Sivasspor 1-0 Yeni Malatyaspor

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