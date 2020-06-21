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Spor

Galatasaray’ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Galatasaray, Gaziantep FK maçında yediği son dakika golü ile berabere kaldı ve Süper Lig’deki galibiyet hasreti de 4 maça çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:14:32 -
Galatasaray’ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Galatasaray, Gaziantep FK maçında yediği son dakika golü ile berabere kaldı ve Süper Lig’deki galibiyet hasreti de 4 maça çıktı.


Süper Lig’in 28. haftasında evinde Gaziantep ile karşılaşan Galatasaray, son dakikada penaltıdan yediği golle 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların ligde galibiyet hasreti de 4 maça çıkmış oldu. Aslan ligde Türk Telekom Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni yendikten sonra oynadığı 4 müsabakada Sivasspor ile 2-2 Beşiktaş ile 0-0, Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalırken, Rizespor’a da 2-0 mağlup olmuştu.

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