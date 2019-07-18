Galatasaray’ın Fulham’dan kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri, İstanbul’a geldi.
Galatasaray’ın Fulham’dan kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri, İstanbul’a geldi.18 Temmuz 2019 Perşembe 09:59
Galatasaray’ın Fulham’dan kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri, İstanbul’a geldi.
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