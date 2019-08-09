Galatasaray'ın Falcao transferinde iki engel var!

ESPN Kolombiya temsilcisi Tito Puccetti, Radyospor'da Özgür Sancar'a Falcao transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BİRİNCİ ENGEL: "Roma Dzeko'yu satarsa..."

"Falcao'nun Galatasaray'a gitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu an itibarıyla ortaya çıkan iki sorundan bahsedebiliriz. Birisi Dzeko'yu satma halinde Falcao'yu almak isteyen Roma. İkincisi Monaco Teknik Direktörü Jardim'in Falcao'nun gitmesi halinde en az onun kadar iyi bir oyuncunun alınmasını istemesi. Bir forvet alınması halinde Fransız ekibi izin verebilir. Monaco sezon öncesi planlamalarını yapmak zorunda." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ENGEL: "Teknik Direktörü Jardim'in istediği forvetin transferi"

"Monaco ile bir sene sözleşmesi kaldı. Bir sezon için Monaco yüksek bir maaş yüküne girmek istemiyor. Monaco iyi bir forvetle anlaşırsa Falcao'nun gidişine izin verecekler. Monaco başka bir projenin takımı artık. Önemli olan Jardim'in istediği forvetin takıma kazandırılması. "yorumlarında bulundu.