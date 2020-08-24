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Spor Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi
Spor

Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi

Eyüpspor'da bir futbolcunun yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:51:04 -
Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Eyüpspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı, bugün oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.00'de hazırlık maçı yapmayı planladığımız Eyüpspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu, müsabaka iptal edilmiştir. Eyüpspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbol A Takımımız, saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 19 Yaş Altı takımımıza karşı maç yapacaktır." ifadeleri yer aldı.

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