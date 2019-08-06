Galatasaray'ın eski yıldızı Monaco ile anlaştı Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu.

Monaco ve Everton kulüpleri Henry Onyekuru'nun transferi konusunda yaklaşık 13 milyon euroya anlaşmaya vardı. RMC Sport'un haberine göre, transferin tamamlanabilmesi için tek engel Nijeryalı oyuncunun vize problemi. Bu sorun çözüldüğünde resmi imzalar atılacak ve Onyekuru, 13 milyon euro bonservis karşılığında Monaco'nun oyuncusu olacak. Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen 22 yaşındaki yıldız, ligde 14 gol, 5 asistle oynamıştı.

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