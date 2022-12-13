Galatasaray'ın eski yıldızı Kadıköy'e geliyor! Bomba gelişme...

Süper Lig'de 14. hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro'nun yerini güçlendirmek isteyen Kanarya, Vincent Aboubakar ve Luis Muriel'i gündemine almıştı. Sarı-lacivertliler bu 2 ismin yanı sıra Galatasaray'ın eski yıldızını da listeye ekledi.

Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile oynanan maçta büyük bir şok yaşamıştı. Sarı lacivertlilerin golcüsü Joao Pedro, maçta sakatlanmıştı.Kanarya, Pedro'nun sakatlığına dair şu ifadeleri kullanmıştı: "Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." Öte yandan Joao Pedro, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aradaki Antalya kampında yer almadı.

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, Pedro'nun sakatlığına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Pedro'nun durumu sanıldığından daha iyi olabilir. Son kontrolleri bekliyoruz. Beklenenden önce dönebilir. Oradan iyi bir haber bekliyoruz. Şu anda kötüyü düşünmek dahi istemiyoruz. Kuvvetli bir adam. Daha kötü bir şeyin ucundan dönüldü. Takıma geç katıldı. Sezon başında sakatlandı. Bu 6 hafta onun için çok önemliydi. Tam arkadaşlarını yakalayabileceği bir dönemdi. Ona gerçekten çok üzüldük."

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Kanarya, Pedro yerine bir transfer yapma kararı aldı. Fotomaç'ın haberine göre; F.Bahçe'nin listesinin ilk sıralarında, Luis Muriel ve Aboubakar var. Bununla beraber Fenerbahçeli kurmaylar, masada Halil Dervişoğlu ismini de görüşmeye başladı. 23 yaşındaki forvet Burnley formasıyla bu sezon Championship'te 1 gol attı Farklı bir kaç oyuncu için de araştırmaların sürdüğü belirtiliyor.