  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hem faşist hem zorba! CHP'li Başkan Tanju Özcan şimdi de tehdide başladı

Yeni Asır'ın manşeti ile kudurdular! 'Siz hangi ülkenin sanatçısısınız?'

CHP'li başkan günler sonra Muğla'ya 1 helikopter getirebildi!

Yüzlerine tükürsen 'şükür' diyecekler! İçişleri Bakanlığı'ndan Sedef Kabaş ve beraberindekilerin yalanına ilişkin açıklama

CHP'nin arka bahçesi THK için Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan itiraf: Büyük yolsuzluklar var

'Ar damarı çatlamış'lık bu olsa gerek! Selahattin Demirtaş'tan Akit hakkında suç duyurusu

Ünlülerin 'ne idüğü belirsiz' estetik doktoru, Azerbaycanlı askerleri hedef aldı!

T24'ün İmam Hatip düşmanlığı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in biyografisinde İmam Hatip'i öne çıkarttılar

İhsan Şenocak Hoca Yağmur Duası'nı alaya alan müptezellere Efendimiz'in (SAV) Hadis-i Şerifi ile cevap verdi!

Uğur Dündar itiraf etmişti! İsmail Saymaz'ı Yılmaz Özdil mi yedi?
Kardeş ülkeden Türkiye'ye destek! Bölgeye geldiler
Bakan Süleyman Soylu'nun acı günü
'Madalyamı Cumhurbaşkanıma hediye ediyor
Fener'in yeni sol beki takımla çalıştı
Spor Galatasaray'ın eski yıldızı 3. Lig'de!
Spor

Galatasaray'ın eski yıldızı 3. Lig'de!

3. Lig ekiplerinden Kuşadasıspor, Galatasaray'ın eski yıldız ismi Yiğit Gökoğlan ile anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 12:32:00 -
Galatasaray'ın eski yıldızı 3. Lig'de!

TFF 3'üncü Lig'in yeni takımlarından Kuşadasıspor, eski Galatasaraylı sağ kanat Yiğit Gökoğlan ile anlaştı.

Geçen sezonun ilk yarısında Vanspor, ikinci devrede ise Modafen forması giyen 32 yaşındaki sağ kanat oyunusu, 3'üncü Lig'de toplam 24 maça çıkarken, gol atma başarısı gösterememişti.

Yiğit Gökoğlan, Kuşadası ekibinin Afyonkarahisar kampına katılıp antrenmanlara başladı. Tecrübeli futbolcunun 1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay