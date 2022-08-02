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Spor Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Marsilya'da ortalığı birbirine kattı
Spor

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Marsilya'da ortalığı birbirine kattı

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran teknik direktör Igor Tudor, Marsilya'nın yeni hocası olmuştu. Fransız ekibinin başına geçtikten sonra takımın yıldızları Gerson ve Dieng ile yaşadığı tartışmalarla gündem olan İtalyan hoca için taraftarlar sosyal medyada kampanya başlattı. Deneyimli hoca ile yolların ayrılmasını isteyen taraftarlar yönetime çağrıda bulundu. Ayrıca Tudor'un milli futbolcu Cengiz Ünder'i de takımda istemediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 20:22:00 -
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Marsilya'da ortalığı birbirine kattı

Igor Tudor'u takımın başına getiren Marsilya'da ortalık yangın yeri. Takımın önemli yıldızları ile tartışma yaşayan deneyimli hocayı taraftarlar ve futbolcular kulüpte istemiyor.

Sporx'in Fransız basınından aktardığı haberde, futbolcuların Igor Tudor'un takımla iletişiminden memnun olmadığı için kaptan Dimitri Payet'in Başkan Pablo Longoria'dan toplantı talep ettiğini yazdı. Marsilyalı oyuncuların Tudor'la da görüştüğü ve sıkıntılarını dile getirdiği belirtildi. Hırvat teknik adamın takımın başarılı orta saha oyuncusu Gerson'la idmanda sert bir tartışma yaşadığı, forvet Dieng'le de karşılıklı atıştığı ve aralarının açık olduğu daha önce basına yansımıştı.

Taraftarlar sosyal medyada kampanya başlattı

Marsilyalı taraftarlar ise "Tudor Out" hashtagi ile sosyal medya üzerinden Tudor'un sezon başlamadan görevden alınmasına ilişkin gündem oluşturmaya devam ediyor. Öte yandan oynanan 4 hazırlık maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik alınmasının da taraftarın Tudor'a şüpheyle yaklaşmasına neden olduğu belirtiliyor.

Cengiz Ünder'i de istemiyor

Fransız basını tüm bu iddiaların yanında Tudor'un takımda istenmeyen adam ilan ettiği Cengiz Ünder'in gönderilecekler listesinde olduğunu yakın zamanda duyurdu.

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