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Spor Galatasaray'ın eski antrenörüne büyük şok!
Spor

Galatasaray'ın eski antrenörüne büyük şok!

Galatasaray'a 3 Eylül 2011 yılında transfer olan Albert Riera, 29 Ocak 2014'te Udinese'nin yolunu tutmuştu. Futbolu bıraktıktan sonra sarı - kırmızılı takımda iki kez antrenörlük yapan Riera, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Olimpija Ljubljana'nın başına teknik direktör olarak geçmişti. İspanyol antrenörün basın toplantısında ise büyük bir olay yaşandı. Taraftarlar salonu bastı ve Riera'yı kovdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 11:51:00 -
Galatasaray'ın eski antrenörüne büyük şok!

Galatasaray'a 3 Eylül 2011 yılında transfer olan Albert Riera, 29 Ocak 2014'te Udinese'nin yolunu tutmuştu. Futbolu bıraktıktan sonra sarı - kırmızılı takımda iki kez antrenörlük yapan Riera, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Olimpija Ljubljana'nın başına teknik direktör olarak geçmişti. İspanyol antrenörün basın toplantısında ise büyük bir olay yaşandı. Taraftarlar salonu bastı ve Riera'yı kovdu.

Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarların sevgisini kazanan, futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'da iki kez yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Albert Riera, teknik direktör olma yolunda ilk adımını atmış ve Slovenya'nın NK Olimpija Ljubljana kulübünün başına geçmişti.

BASIN TOPLANTISINI BASTILAR

Olimpija Ljubljana'nın eski teknik direktörü Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki gösteren fanatik taraftarlar, Albert Riera'nın basın toplantısını bastı. Ateşli taraftar grubu, maske ve şapkalarla yüzlerini gizleyip İspanyol çalıştırıcının ve kulüp görevlilerinin olduğu masaya yöneldi. Fiziksel temasın olmadığı olmadığı olayda holiganlar, Riera'nın gitmesini istedi ve çiçeği burnunda hoca, masadan kalkarak odayı terk etti.

Futbolculuk kariyerinde 2015'te Zavrc ve 2016'da Koper'de forma giyerek Slovenya tecrübeleri yaşayan Albert Riera, kariyerinde ilk kez teknik direktör olacak. Riera'nın Olimpija Ljubljana ile ilk maçı da Lüksemburg ekibi Differdange 03 ile UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü olacak.

 


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