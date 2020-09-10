Galatasaray'ın bu sezonki rakipleriyle maçları

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 62 sezonda 126 kez Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Lig tarihinde 61 kez MKE Ankaragücü karşısında bu sezon rakipleri arasında en çok galibiyet kazanan Galatasaray, yine başkent takımına en çok golü (204) attı.

En çok golü (158) Fenerbahçe'den alan ve en çok mağlubiyeti (50) sarı-lacivertli takımdan alan sarı-kırmızılı ekip, 48 kez mücadele ettiği Kayserispor'a sadece 3 kez mağlup oldu.

Bu sezon rakiplerle maçlar

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihindeki maçlarının performans tablosu şu şekilde:

Takımlar O G B M A Y

Fenerbahçe 126 34 42 50122158

Beşiktaş 124 45 43 36153126

MKE Ankaragücü 98 61 20 17204 85

Trabzonspor 94 41 22 31121109

Gençlerbirliği 92 43 33 16154 98

Göztepe 56 31 13 12 84 39

Kayserispor 48 31 14 318 37

Antalyaspor 48 29 12 7 97 46

Denizlispor 40 26 8 6 74 36

Konyaspor 38 28 8 2 75 21

Çaykur Rizespor 38 25 7 6 85 37

Kasımpaşa 32 21 6 5 66 29

Sivasspor 28 18 5 5 62 36

İstanbul Başakşehir 24 11 7 6 39 35

Fatih Karagümrük 12 9 2 1 25 9

Alanyaspor 8 5 1 2 21 11

Yeni Malatyaspor 6 3 1 2 8 5

BB Erzurumspor 2 1 1-2 1

Gaziantep FK 2 1 1-5 3

Hatayspor - - - - - -