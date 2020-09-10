Galatasaray'ın bu sezonki rakipleriyle maçları
Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçla başlayacak Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 62 sezonda 126 kez Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Lig tarihinde 61 kez MKE Ankaragücü karşısında bu sezon rakipleri arasında en çok galibiyet kazanan Galatasaray, yine başkent takımına en çok golü (204) attı.
En çok golü (158) Fenerbahçe'den alan ve en çok mağlubiyeti (50) sarı-lacivertli takımdan alan sarı-kırmızılı ekip, 48 kez mücadele ettiği Kayserispor'a sadece 3 kez mağlup oldu.
Bu sezon rakiplerle maçlar
Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihindeki maçlarının performans tablosu şu şekilde:
Takımlar O G B M A Y
Fenerbahçe 126 34 42 50122158
Beşiktaş 124 45 43 36153126
MKE Ankaragücü 98 61 20 17204 85
Trabzonspor 94 41 22 31121109
Gençlerbirliği 92 43 33 16154 98
Göztepe 56 31 13 12 84 39
Kayserispor 48 31 14 318 37
Antalyaspor 48 29 12 7 97 46
Denizlispor 40 26 8 6 74 36
Konyaspor 38 28 8 2 75 21
Çaykur Rizespor 38 25 7 6 85 37
Kasımpaşa 32 21 6 5 66 29
Sivasspor 28 18 5 5 62 36
İstanbul Başakşehir 24 11 7 6 39 35
Fatih Karagümrük 12 9 2 1 25 9
Alanyaspor 8 5 1 2 21 11
Yeni Malatyaspor 6 3 1 2 8 5
BB Erzurumspor 2 1 1-2 1
Gaziantep FK 2 1 1-5 3
Hatayspor - - - - - -