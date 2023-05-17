Galatasaray'ın başı fena halde dertte! Bu adam mı 30 milyon euro edecek?

Galatasaray’ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zinolo, İstanbulspor maçının 75. dakikasında kırmızı kart gördü. Nicolo Zaniolo sahadan ayrılırken çıkış tünelini tekmeledi. Öfkesi dinmeyen yıldız oyuncu soyunma odasındaki masa ve duvarlara vurarak tepki gösterdi. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşen Zaniolo herkesi şaşırttı.

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor ile deplasmanda mücadele ederken, sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı. Müsabakanın 69. dakikasında Milot Rashica’nın yerine oyuna giren Nicolo Zaniolo, 75. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maçın 73. dakikasında bir pozisyonda Zaniolo ceza sahası içine girerek Mehmet Yeşil’e yaptığı hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, İtalyan futbolcuya sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kartı iptal ederek, Nicolo Zaniolo’ya direkt kırmızı kart verdi.

Oyuna dahil olduktan yalnızca 6 dakika sonra kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Zaniolo, saha kenarına gelirken çıkış tünelini tekmeledi. Hırsını alamayan yıldız oyuncu tepkisine soyunma odasında devam etti. Duvarları ve masaları yumruklayıp tekme atan Zaniolo'yu takım arkadaşları sakinleştirdi.

’30 MİLYONLUK OYUNCUYU 15 MİLYON EURO ALDIK’

Erden Timur Zaniolo için şu açıklamayı yapmıştı:

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‘Biri de Zaniolo’ydu. Seneye de sözleşmesi dolacağı için, takımı ile kavgalı ayrılıp, seyircisi evi bastığı için Roma’yı terk ettiği için 30 milyonluk oyuncuyu 15 milyon Euro’ya aldık. Cebimizden de bir kuruş para çıkmadı. 6 ay oynayamayacaktı Roma’da sözleşmesi de 1 sene kalmış oluyordu. O 20 milyonu düştüğümüzde biz geçen seneki transfer dönemiyle aynıyız. Bundan önceki transfer dönemlerinden kimisinden 45 milyon Euro daha az yükümlülükle bitirmişiz. Hiçbir zaman, en iyi transfer dönemindeki Ünal başkanının zamanını o yüzden saydım, öyle bakarsak oradan bile 20 milyon Euro az harcamışız.’