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Spor Galatasaray'ın 5. Nijeryalı futbolcusu Etebo
Spor

Galatasaray'ın 5. Nijeryalı futbolcusu Etebo

Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere ekiplerinden Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Etebo, Galatasaray'da oynayacak 5. Nijeryalı futbolcu olacak - Galatasaray, Etebo transferiyle 1959'dan bu yana kadrosuna 166. yabancı futbolcuyu kattı - Sarı-kırmızılı takımda 21 isimle en fazla Brezilyalılar forma giydi - 362 müsabakayla Galatasaray'da en fazla resmi maça çıkan yabancı futbolcu olan Fernando Muslera, 14 kezle sarı-kırmızılılarda en fazla kupa kaldıran yabancı futbolcu konumunda

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:03:28 -
Galatasaray'ın 5. Nijeryalı futbolcusu Etebo

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Galatasaray'ın İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı takımda forma giyecek 5. Nijeryalı futbolcu olacak.

Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 166 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 5 Nijeryalı yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Nijeryalı Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika'yı transfer etmişti.


- 166. yabancı futbolcu


Galatasaray'ın renklerine kattığı 166. yabancı futbolcu, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Etebo oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar 5 kıta ve 46 ülkeden 166 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan ve Gabon'dan oyuncu aldı.


- En fazla yabancı Brezilya'dan


Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 61 yılda 21 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 13 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.


- Türk asıllı yabancılar


Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 5 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ile İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayı terletti.


- En fazla maça çıkan yabancı oyuncu


Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu, 362 resmi müsabakayla Fernando Muslera.

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic 239 maçla bu alanda ikinci sırada yer alırken, Faryd Mondragon 238 karşılaşmayla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada yer alıyor.

Fernando Muslera, ayrıca Süper Lig'de 292, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 39 müsabakayla sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorlarına da sahip.


- En çok kupa kazanan yabancı futbolcu


Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor.

Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı takımda 5 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 14 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Bu rekorun önceki sahibi sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazanmıştı.


- Galatasaray'ın yabancı futbolcuları


Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular
Brezilya21Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao
Yugoslavya16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
Romanya13Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone
Almanya7Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski
Fransa7Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Seteven Nzonzi
Arjantin6 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero
Hollanda6Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel
Kolombiya6Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao
İsviçre5Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok
Nijerya5 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo
Bosna Hersek4Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
Kamerun4Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
Çekya4Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
Portekiz4Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira
İsveç4Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
Fildişi Sahili4Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri
Belçika3Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda
Senegal 3 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne
Demokratik Kongo Cumhuriyeti3 Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama
Uruguay3Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi
Polonya2Roman Kosecki, Marek Godlewski
Meksika2Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
İngiltere2Barry Venison, Mike Marsh
Hırvatistan2 Robert Spehar, Stjepan Tomas
Gana2Richard Kingson, Ahmet Barusso
Arnavutluk2Klodian Duro, Lorik Cana
Avustralya2Harry Kewell, Lucas Neill
İspanya2Albert Riera, Jose Rodrigues
Japonya2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
Cezayir2İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli
Fas2Nordin Amrabat, Younes Belhanda
Norveç2 Martin Linnes, Omar Elabdellaoui
İtalya1Morgan de Sanctis
Sırbistan1Sasa İlic
İran1Naser Sadeghi
Surinam1Ulrich Watson
Litvanya1 Gintaras Stauce
Zimbabve1Norman Mapeza
Galler1Dean Saunders
ABD1 Brad Friedel
İsrail1 Haim Revivo
Makedonya1 Goran Pandev
Yeşil Burun Adaları1 Garry Rodrigues
İzlanda1 Kolbeinn Sigthorsson
Yunanistan1Konstantinos Mitroglou
Gabon1 Mario Lemina

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular ile başka ülke milli takımlarında oynayan Türk futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.


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