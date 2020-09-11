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Spor Galatasaray’ın 2 oyuncusuna Katar’dan talip
Spor

Galatasaray’ın 2 oyuncusuna Katar’dan talip

Galatasaray’a Younes Belhanda ve Diagne için Katar’dan iki takım teklif yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:01:00 -
Galatasaray’ın 2 oyuncusuna Katar’dan talip

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sezonda kadroda değişiklikler yapıyor.

Younes Belhanda ve performansı eleştirilen Diagne için Katar’dan iki takım teklif yaptı. 2 futbolcuya da üçer milyon Euro önerildi.

Galatasaray teklifi az buldu. Belhanda için 5 Euro istedi, Diagne’nin de bırakılmayacağı iletildi.

Sarı-kırmızılılar Maicon ve Mustafa Kapı'dan gelen 1.6 milyon Euro'nun 675 bin Euro'sunu Etebo'ya harcadı.

Galatasaray'ın transfer için 975 bin Euro bütçesi kaldı. Okay Yokuşlu için adım etmek isteyen kulüp kaynak çıkarmaya çalışıyor.

Donk, 1905 G.Saraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünün sahibi oldu.

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