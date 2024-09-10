Galatasaray'ı reddetmişti! Kostic neden Fenerbahçe'yi seçtiğini açıkladı

Adı Galatasaray ile anılan Filip Kostic, Fenerbahçe ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcunun Fenerbahçe kariyeri resmen başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, takımıyla ilk idmanını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli oyuncu, antrenmanda bireysel çalışma yaptı.

Fenerbahçe'nin Juventus'tan 1 yıllına kiraladığı Filip Kostic, sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. İsmi Galatasaray'la da anılan yıldız futbolcu, Fenerbahçe'yi neden tercih ettiğini de satır aralarında vurguladı.

Fenerbahçe'ye imza attığı için mutlu olduğunu ifade eden Kostic, "Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok heyecanlıyım ve takım arkadaşlarımla antrenman yapmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Her zaman yakın arkadaşı Dusan Tadic ile oynamak istediğini açıklayan Kostic, şunları söyledi: "Groningen’de oynarken çok şanssızdım, oynayamamıştım açıkçası. Tadic’in yerine oynamak ve onu kesmek çok zordu açıkçası.

Elbette en iyimi ortaya koyacağım. Dusan Tadic en iyi oyuncu. Bunu söyleyebilirim. Her zaman onunla oynamayı istemiştim. Zaten birkaç senedir millî takımda beraberiz onunla dolayısıyla yeniden kulüp bazında bir araya gelmek gerçekten beni çok mutlu ediyor.

Elbette hem onun hem de diğer takım arkadaşlarımla oynamak gerçekten çok güzel olacak. Ve bu büyük kulüp için savaşacak olmak memnuniyet verici.

Jose Mourinho ile çalışmak benim için çok büyük memnuniyet ve keyif olacak. Kendisi dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi. Umarım hep birlikte bir şeyler kazanabiliriz. Ben, en iyimi ortaya koyacağım. Kulüp ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Açıkçası ilk günden itibaren Fenerbahçe’ye gelmek istedim. Dusan Tadic ve Jose Mourinho’nun burada olması benim için önemli sebeplerden bir tanesi.

Tadic benim en iyi arkadaşlarımdan biri, kendisiyle uzun süredir milli takımda beraberiz dolayısıyla gerçekten Fenerbahçe’de yeniden onunla oynayacağım için çok ama çok mutluyum."