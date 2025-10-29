Galatasaray’ı endişelendiren gelişme! Icardi, İtalya’ya geri mi dönüyor?

Son günlerde itayla basınında çıkan haberler Galatasaraylıları endişendirmeye sevk etti. Sarı kırmızılı kulübün Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun geçtiğimiz günlerde ayrılığı işaret ederek yaptığı açıklamalar iddiaları körüklerken, İtalyan basınından Icardi'nin yeni takımına dair sürpriz bir iddia geldi.

Fanatik’in haberine göre, Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino’nun yaptığı açıklamalar, Galatasaray camiasında büyük ses getirdi. Pino, kulübün başkanı Dursun Özbek ve yönetici Abdullah Kavukcu’nun açıklamalarına değinerek, henüz kendileriyle resmi bir temas kurulmadığını belirtmişti. Pino, Galatasaray’ın kaptanı olan Icardi’nin, kulübün gelecek planlarını sezon sonuna kadar beklemesinin doğru olmayacağını ifade ederek aralık ayına kadar bir sözleşme önerisi gelmezse, farklı alternatifleri değerlendirme yoluna gideceklerini açıkça dile getirdi. Bu sözler, Icardi’nin geleceği hakkında spekülasyonları artırdı.

ICARDİ İTALYA’YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

İtalyan basını, bu gelişmelerin ardından çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Daha önce Inter’de forma giymiş olan Arjantinli golcünün, Serie A’ya geri dönebileceği öne sürüldü. İddialara göre, Como kulübü Icardi’yi kadrosuna katmak için harekete geçebilir. Haberde, Como’nun daha önce Galatasaray forması giyen mevcut forveti Alvaro Morata’nın performansından memnun olmadığı ve Icardi’nin takıma yeni bir güç getirebileceği belirtildi. Icardi’nin de İtalya’ya dönüş fikrine sıcak baktığı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Yıldız futbolcu, Galatasaray’daki performansıyla taraftarın sevgilisi oldu. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 99 maçta, 67 gol atıp 22 asist yaparak etkileyici bir istatistik ortaya koyan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, kulüpte geçirediği sürede hücum hattında gösterdiği liderlik ve kazandığı şampiyonluklarla takımın en önemli parçalarından biri oldu. Ancak yıldız oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, hem taraftarlar hem de yönetim için belirsizlik yaratıyor.

COMO BÜYÜK ATILIM YAPMIŞTI

Piyasa değeri 8 milyon Euro olarak değerlendirilen Icardi, kariyeri boyunca gösterdiği golcülük yeteneğiyle Avrupa’nın çeşitli kulüplerinin radarında yer alıyor. Galatasaray’ın, oyuncunun sözleşmesini uzatmak için henüz somut bir adım atmamış olması, transfer söylentilerini arttırmış durumda. İtalyan basınının Como iddiası, bu bağlamda Icardi’nin geleceği hakkında önemli gelişmeleri beraberinde getirebilir. İtalyan kulüp son yıllarda büyük bir atılım içerisinde.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Öte yandan Galatasaray taraftarları, kaptan Icardi’nin takımdaki geleceği konusunda endişeli bir bekleyiş içinde. Arjantinli yıldızın, kulübün simge isimlerinden biri haline gelmesi, taraftarları düşünceli günlere itmiş durumda. Aralık ayına kadar Galatasaray yönetiminin nasıl bir adım atacağı merak konusu.