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Spor Galatasaray'dan Yeni Malatyaspor kararı! Baskı sonuç verdi
Spor

Galatasaray'dan Yeni Malatyaspor kararı! Baskı sonuç verdi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçına seyirci alma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 11:37:00 -
Galatasaray'dan Yeni Malatyaspor kararı! Baskı sonuç verdi

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı sezon finaline taraftar alma kararı aldı.

Pandemi döneminde karar alınan yasaklara uyan ama gittiği deplasmanlarda bu konuda sürekli sorunlar yaşayan sarı-kırmızılılarda yönetim dev mücadele öncesi harekete geçti.

Yukatel Denizlispor maçı sonrası Teknik Direktör Fatih Terim'in bu konudaki serzenişini dikkate alan idareciler gerekirse ceza ödemeyi de göze alacak.

Süper Lig'de cumartesi günü 20.30'da başlayacak dev karşılaşmada tribünlerde en az 1500-2000 taraftar alınacağı öğrenildi.

Özellikle şampiyonluk yolundaki rakiplerinin defalarca seyirci yasağını delmesi ve sadece para cezası alması sonrası, Başkan Cengiz'e, "Tribünleri aç" baskısı yapılmıştı

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