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Spor

Galatasaray'dan 'yabancı sınırı' başvurusu

Galatasaray, yabancı sınırıyla ilgili alınan kararın iptali için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 18:58:00 -
Galatasaray'dan 'yabancı sınırı' başvurusu

Galatasaray Kulübü, önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak olan yeni yabancı kuralının iptali için TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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