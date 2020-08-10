Galatasaray’dan transfer iddialarına yalanlama
Geçtiğimiz günlerde Arda Turan transferini açıklayan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar Mario Götze için teklif yaptığı ileri sürüldü. Bu iddiaların ardından yönetimden açıklama geldi.
Galatasaray, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze'yi transfer listesine aldı. Habere göre Galatasaray yarın Mario Götze ile görüşme gerçekleştirecek.
Sarı-kırmızılılar Alman yıldıza yıllk 2.5 milyon Euro teklif edeceği aktarıldı.
Ancak bu haberden dakikalar sonra Galatasaray yönetimi Mario Götze ile ilgili bir girişim olmadığını duyurdu.