Galatasaray'dan transfer iddialarına ilişkin açıklama

Galatasaray Kulübü, bir süre sarı-kırmızılı forma giyen Badou Ndiaye'nin transfer gündeminde olmadığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yayınlanan açıklamada, bazı medya organlarından gelen transfer haberlerinin asılsız olduğu belirtilerek şunları söyledi:

"Bu bağlamda bir dönem Galatasaray'da görev yapan profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin transfer olacağı haberi tamamen gerçek dışı. Ayrıca rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların transferi konusu da hiç gündeme gelmedi. yönetim kurulumuzun gündeminde hiç olmamıştır. "