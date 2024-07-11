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Spor Galatasaray'dan transfer için resmi açıklama
Spor

Galatasaray'dan transfer için resmi açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-11 21:51:00 -
Galatasaray'dan transfer için resmi açıklama

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, takımın gündemine ve transferlere dair konuştu.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, takımın son durumu ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, takımdaki ortamla ilgili, "Bizde mutsuz oyuncu yok. Herkes mutlu. Herkes motive. Icardi de öyle. Çalışıyor. Gayet fit durumda geldi. Takımın geneli de öyle." dedi.

Transferlerle ilgili de konuşan İbrahim Hatipoğlu, "Doue bitseydi haberiniz olurdu. KAP'a bildiriyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnce eleyip, sık dokuyoruz. Okan hocamızın dediği gibi acil değil doğru transfer yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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