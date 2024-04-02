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Spor Galatasaray'dan TFF'ye tepki!
Spor

Galatasaray'dan TFF'ye tepki!

Yeniakit Publisher
2024-04-02 00:45:00 -
Galatasaray'dan TFF'ye tepki!

Galatasaray, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için yapılan sevkler nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve 3-2 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile tamamlanan Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı sevklere tepki gösterdi.

Sarı kırmızılılar, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve kurulları, son 2 sezondur gerek saha içinde gerek saha dışında tamamen bir kulübün ve bir şahsın baskılarına boyun eğmiştir. Şımarık ve fütursuz bu şahsın, hukuku sürekli ayaklar altına almasına müsaade etmiştir." ifadeleri yer aldı.

İşte Sarı-Kırmızılı takıdan yapılan açıklamanın tamamı:

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yapılan ve yapılmayan sevkler; Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne kadar basiretsiz, adaletsiz, baskılara ve tehditlere boyun eğen bir tutum içinde olduğunu bir kez daha açıkça gözler önüne sermiştir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve kurulları, son 2 sezondur gerek saha içinde gerek saha dışında tamamen bir kulübün ve bir şahsın baskılarına boyun eğmiştir. Şımarık ve fütursuz bu şahsın, hukuku sürekli ayaklar altına almasına müsaade etmiştir. Gerek hakem hatalarında gerek disiplin sevklerinde verilen tüm kararlarda baskıya boyun eğmiş, hiçbir zaman adaletten yana tutum sergileyememiştir. Futbolun sahanın içinde kalması gereken adaleti hiçbir zaman tesis edememiştir. Bu yöneticiler ve kurulların, korku ve kaygıyla verdikleri tüm kararlar futbol tarihinde bir kara leke olarak anılacak ve toplum tarafından her zaman yargılanacaktır.

Yine de bir umutla o koltuklarda oturan herkese soruyoruz: Hala orada olmak, görevinizi yapar gibi davranmak vicdanınıza sığıyor mu?

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