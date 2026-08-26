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Spor Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki! “Ayrıcalık değil, eşit rekabet istiyoruz”
Spor

Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki! “Ayrıcalık değil, eşit rekabet istiyoruz”

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Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki! "Ayrıcalık değil, eşit rekabet istiyoruz"

Galatasaray, TFF’nin 2026-2027 sezonu Ziraat Türkiye Kupası statüsünde yaptığı değişikliğe tepki gösterdi.

Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yabancı futbolcu kuralı üzerinden yeni bir tartışma başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Ziraat Türkiye Kupası statüsünde yapılan değişikliğin kuralların şartlara ve kişilere göre değiştirildiğini gösterdiğini belirterek eşit rekabet çağrısında bulundu.

 

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı 2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliği, Türk futbolunun kurallarla değil, şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesidir.

"Biz yabancı futbolcu konusunda bir karar verdik, bu kararı da çok önceden verdik, herkes buna uyacak" diye defalarca açıklama yapanların, kulübümüzün geçen sezon bu konuyla ilgili yaptığı tüm talep ve başvuruları doğru dürüst değerlendirmeden reddedenlerin, yapılan düzenlemenin yaratacağı sakıncaları defalarca dile getirmemize rağmen bizi duymazdan gelenlerin, bir anda yaptıkları bu dönüşü ibretle takip ediyoruz.

 

O gün, bu düzenlemenin ülkemizi Avrupa'daki büyük kulüplerin yetiştirme yurdu hâline getireceğini, Türk kulüplerini yüksek bonservis bedelleri ödemeye mahkûm edeceğini defalarca ifade ettik. Ancak uyarılarımız dikkate dahi alınmadı.

 

Bu kararın, tüm kulüplerin ortak menfaatlerini korumaktan ziyade bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek ve adeta o kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu çok açıktır. İsimler değişmekte, yönetimler değişmekte ancak bu kulübü koruyup kollayan anlayış ne yazık ki değişmemektedir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak ayrıcalık değil; Türk futbolundaki her kulüp için aynı kuralı, aynı uygulamayı ve eşit rekabeti talep ettiğimizi bir kez daha en güçlü şekilde ifade ediyoruz.

 

Türk futbolu, canı istediğinde ya da zorda kaldığında kafasına göre kural değiştiren değil, koyacağı kuralları tüm paydaşlarla istişare edip karar alan ve bu kararın arkasında duran, bağımsız ve öngörülebilir bir yönetim anlayışını hak etmektedir.

 

Galatasaray Spor Kulübü, tüm bu ayrıcalıklı uygulamalara karşı yine sahada kalacak, yine kazanacak ve şampiyon olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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