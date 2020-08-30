Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu
Yeni sezonda 3. haftada oynanacak olan Fenerbahçe derbisi nedeniyle Galatasaray’dan TFF’ye seyircili maç oynanması başvurusu geldi.
Süper Lig’de yeni sezonun fikstürleri açıklandı. Derbi tarihleri de netleşirken vatandaşlar yeni sezonda maçların seyircili oynayıp oynanmayacağını merak ediyor.
Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle tedbirler kapsamında maçlarda seyircisiz oynanma kararı alındı.
3. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin de seyircisiz oynanacağı açıklandı.
Derbiye ilişkin Galatasaray kulübünden beklenmedik bir hamle geldi. Yönetim Fenerbahçe derbisinin seyircili olmasına yönelik TFF’ye 'kısıtlı seyircili olarak oynanması' başvurusunda bulundu.
1 Ekim’den itibaren seyircili maçların oynanacağının açıklanması, Galatasaray’ı derbiye odakladı.
25-28 Eylül'de oynanacak maç için yapılan başvuruda, "3. haftadaki derbinin seyircisiz olması büyük bir haksızlığın ortaya çıkmasına neden olur’’ denildi.
İkinci yarıdaki maçı da hesaba katan Galatasaray yönetimi, derbinin güvenlik tedbirleri kapsamında eşit oynanmasını talep etti.