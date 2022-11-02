Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 31. dakikasında Sacha Boey ve 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu mücadele sonrasında sarı-kırmızılı takımdan flaş bir hamle geldi.

Galatasaray'dan TFF'ye Alanyaspor başvurusu

Galatasaray Yönetimi, Alanyaspor maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Fanatik'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım, mücadelenin 65. dakikadan itibaren tekrar edilmesi için TFF'ye resmi başvuruyu yaptı.

Galatasaray Yönetimi, yardımcı hakemin 65. dakikada oyun devam ederken sahaya giren ikinci topu kenardan dışarı çıkarması nedeniyle maçın tekrarını istiyor. Sarı-kırmızlı takımın hukukçuları bu durumun kural hatası olduğunu ifade ederken, Galatasaray Yönetimi maçın o andan itibaren yani 2-0'dan itibaren maçın aynı şartlarda tekrarlanmasını talep etti.