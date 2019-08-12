Galatasaray'dan Terim ve Feghouli için geçmiş olsun mesajı





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı edilen teknik direktör Fatih Terim ile geçirdiği operasyonla böbrek taşı alınan futbolcu Sofiane Feghouli için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Fiorentina takımıyla oynanan maçtan sonra iki ismin de İstanbul'a dönüşte ameliyat edildiği hatırlatılarak, "Bel fıtığı sebebiyle ameliyat edilen teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile böbreğindeki rahatsızlık nedeniyle operasyon geçiren oyuncumuz Sofiane Feghouli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tedavi süreçlerinin en hızlı ve sağlıklı biçimde sonuçlanmasını temenni ediyoruz." denildi.



