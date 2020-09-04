Galatasaray'dan teknik ve idari kadroya takviye

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, futbol şubesi teknik ve idari kadrosuna takviye yaptı.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, 1 Eylül Salı günü itibarıyla, iki yıldır A takımda antrenör olarak görev yapan Necati Ateş, sarı-kırmızılı formayı 3 sezon terleten Albert Riera ve uzun yıllar kaptanlık yapan Selçuk İnan'ın, A takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe dahil edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılılarda uzun yıllar forma giyen Hakan Balta'nın ise yurt dışında aldığı eğitimler sonrası idari direktör yardımcısı olarak ekibe katıldığı aktarıldı.

Galatasaray'da 2017 yılının aralık ayından bu yana yardımcı antrenörlük görevlerini sürdüren Levent Şahin ile Ümit Davala'nın ise yeni sezonda da teknik ekipte yer alacağı duyuruldu.



