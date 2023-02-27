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Spor Galatasaray'dan sürpriz Mertens kararı! Çok şaşıracaksınız...
Spor

Galatasaray'dan sürpriz Mertens kararı! Çok şaşıracaksınız...

Galatasaray, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in 1 yıllık opsiyonunu kullanma kararı aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 16:13:00 -
Galatasaray'dan sürpriz Mertens kararı! Çok şaşıracaksınız...

Galatasaray, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in 1 yıllık opsiyonunu kullanma kararı aldığı bildirildi.

Galatasaray, Belçikalı yıldızı Dries Mertens ile yola devam etmek istiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Belçikalı futbolcunun +1 yıllık opsiyonunu kullanma kararı aldığı bildirildi.

Mertens'in de bu durumdan oldukça memnun olduğu vurgulandı. Haber7'ye göre;  35 yaşındaki Belçikalı oyuncu, bu sezon oynadığı 22 resmi maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı.
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