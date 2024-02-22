Galatasaray'dan Süper Lig'deki rakiplerine ağır taş! 'Kazandırdığımız ülke puanlarıyla Avrupa'dalar'

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın oynayacakları Sparta Prag maçına dair açıklamalar yaparken "Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız. Son 20-25 yıldır bizim kazandırdığımız puanlarla rakiplerimiz Avrupa'da Türkiye'yi temsil etme fırsatı buldu. Bu sene de aynı şey olacak. Kazandırdığımız puanlarla rakiplerimiz Avrupa'da avantaj sağlayacak." diyerek aynı zamanda Süper Lig'deki rakiplerine de laf attı.

Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kafilenin Çekya'nın başkenti Prag'a hareket etmesinden önce İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına maça ve gümdeme dair kritik açıklamalarda bulundu.

GEÇEN SENE ŞAMPİYON OLDULAR, BU SENE DE OLACAK GİBİLER

Önemli bir takımla karşılaşacaklarını aktaran Öztürk, "Oyun tempolarıyla Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım. Geçen sene de kendi liglerinde şampiyon oldular. Kendi liglerinde de liderler. Bu sene de şampiyon olacaklar gibi. Yaş ortalamaları 25. Bizim gibi köklü bir kulüp. 130. yılını kutluyorlar. Zor bir maç olacak. Galatasaray, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da büyük başarılara imza attı. Kağıt üstünde avantajlar bizde. Okan hocamıza ve ekibimize güveniyoruz. Sonrasında Antalyaspor maçıyla da şampiyonluk yoluna devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

ÜLKE PUANI KAZANDIRMAK BİZİM ALIŞKANLIĞIMIZ

Metin Öztürk, şu anda tek odak noktalarının Sparta Prag maçı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Adım adım gitmek istiyoruz. Yarın kazanarak yurda dönmek istiyoruz. Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız. Son 20-25 yıldır bizim kazandırdığımız puanlarla rakiplerimiz Avrupa'da Türkiye'yi temsil etme fırsatı buldu. Bu sene de aynı şey olacak. Kazandırdığımız puanlarla rakiplerimiz Avrupa'da avantaj sağlayacak."

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