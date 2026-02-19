  • İSTANBUL
Galatasaray'dan stoper takviyesi: Ousmane Camara için ilk temas kuruldu

Galatasaray'dan stoper takviyesi: Ousmane Camara için ilk temas kuruldu

Yeni sezon kadro planlaması için kolları sıvayan Galatasaray, rotasını Fransa’ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Angers formasıyla devleşen 22 yaşındaki Malili stoper Ousmane Camara’yı listesine aldı. Genç yeteneğin temsilcileriyle kurulan ilk temasın olumlu geçtiği ve Camara’nın "Şampiyonlar Ligi" faktörüyle Cimbom’a yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun "çelikten" savunmasını kurmak için düğmeye bastı. Teknik heyetin onay verdiği Angers’in yükselen yıldızı Ousmane Camara için sarı-kırmızılı yönetim resmen harekete geçti. Bu sezon Fransa’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki futbolcu, sadece savunmadaki başarısıyla değil, skora olan katkısıyla da tam not aldı. 2029’a kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen düzenli olarak Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren bir kulüpte oynamak isteyen Camara’nın, Galatasaray’ın ilgisine oldukça sıcak baktığı iddia edildi. Piyasa değeri 4 milyon euro olan genç stoperin transferi için önümüzdeki günlerde resmi adımların sıklaşması bekleniyor.

Yaz transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılılar, Angers forması giyen 22 yaşındaki stoper Ousmane Camara için düğmeye bastı.

Galatasaray, yaz transfer dönemi için şimdiden harekete geçti.

GALATASARAY İLGİLENİYOR

Africafoot'ta yer alan habere göre, Angers forması giyen 22 yaşındaki stoper Ousmane Camara'ya büyük ilgi bulunuyor.

Malili futbolcu için şu anda en fazla istekli olan kulübün Türkiye'den Galatasaray olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın şimdiden Camara'nın temsilcileriyle temasa geçtiği iddia edildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Camara'nın, Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer alan Galatasaray'a transferine sıcak baktığı belirtildi.

Ousmane Camara, Angers forması altında bu sezon 21 maçta süre buldu. 22 yaşındaki futbolcu, savunma performansının yanı sıra 1 golle skor katkısı da verdi.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Ousmane Camara'nın, Angers ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

