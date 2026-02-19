Galatasaray'dan stoper takviyesi: Ousmane Camara için ilk temas kuruldu

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun "çelikten" savunmasını kurmak için düğmeye bastı. Teknik heyetin onay verdiği Angers’in yükselen yıldızı Ousmane Camara için sarı-kırmızılı yönetim resmen harekete geçti. Bu sezon Fransa’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki futbolcu, sadece savunmadaki başarısıyla değil, skora olan katkısıyla da tam not aldı. 2029’a kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen düzenli olarak Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren bir kulüpte oynamak isteyen Camara’nın, Galatasaray’ın ilgisine oldukça sıcak baktığı iddia edildi. Piyasa değeri 4 milyon euro olan genç stoperin transferi için önümüzdeki günlerde resmi adımların sıklaşması bekleniyor.

