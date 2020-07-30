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Spor

Galatasaray'dan ses getirecek transfer!

Yeni sezon öncesi güçlü kadro için çalışmalara başlayan Galatasaray'da Selçuk İnan'ın kariyerini noktalamasıyla birlikte orta saha arayışları başladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 09:39:00 -
Galatasaray'dan ses getirecek transfer!

Yeni sezonda şampiyonluk için güçlü bir kadro ile girmek isteyen ve transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da öncelik orta sahada.

Bu sezon Cimbom'da kiralık forma giyen Lemina ve Seri'nin sözleşmelerinin sona ermesi, kaptan Selçuk İnan'ın kariyerine nokta koymasının ardından ön libero arayışları hız kazandı.

Ayrıca yabancı sayısının kademeli olarak azaltılacak olması da gurbetçi oyuncuları bir anda gündeme getirdi.

Bu gelişmelerin ardından Nuri Şahin ismi, teknik direktör Fatih Terim'in gündemine geldi.

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