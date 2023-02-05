Galatasaray'dan seriye devam! Üst üste 12. maç...
Süper Lig’de son 11 maçını kazanan Galatasaray, 23. haftada konuk ettiği Trabzonspor’u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda müthiş bir seri yakaladı.
Süper Lig’de son 11 maçını kazanan Galatasaray, 23. haftada konuk ettiği Trabzonspor’u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda müthiş bir seri yakaladı.
Maçın 13. saniyesinde Trabzonspor, rakibinin büyük hatasında golü buldu. Torreira, Muslera’dan aldığı topu yeniden tecrübeli kaleciye göndermek istedi. Kısa düşen pasta araya giren Abdülkadir Ömür, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili futbolcu, pasını daha uygun durumdaki Maxi Gomez’e çıkardı. Bu oyuncu, zorlanmadan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
13. dakikada Icardi’nin pasıyla ceza sahası yayının sağında topla buluşan Oliveira’nın vuruşunda, top uzak direğin yanından auta gitti.
17. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.
18. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını penaltı noktası üzerindeki Icardi’ye aktardı. Arjantinli golcü, üç rakibi arasında şık bir şekilde meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens’e çıkardı. Belçikalı oyuncu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1
42. dakikada Icardi’nin pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Oliveira’nın bekletmeden vuruşunda top kaleci Uğurcan’dan döndü. Pozisyonun devamında Mertens’in ara pasıyla ceza sahası içine giren Dubois’nın sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
48. dakikada Boey’in çalımlayarak ceza sahasına girerek yaptığı ortada Gbamin tehlikeyi önledi.
51. dakikada Trezeguet’nin Yunus’a müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 53. dakikada topun başın geçen Icardi tabelayı değiştirdi: 2-1
61. dakikada Mertens’in sert şutunu Uğurcan Çakır tokatladı.
66. dakikada Kerem’in pasında topla buluşan Mertens’in gelişine vuruşunu Uğurcan Çakır güçlükle kornere çeldi.
75. dakikada Oliveira’nın sert şutu savunmadan döndü topu yine önünde bulan oyuncunun vuruşu auta gitti.
78. dakikada Kerem’le başlayan atakta Dubois’in sert şutu savunmadan döndü ve Icardi ofsayt pozisyonuna düştü.
81. dakikada Bakasetas’ın şutunu Muslera güçlükle çeldi.
90+2. dakikada Kerem’in şutu direkte patladı.
İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, rakibini Nef Stadı’nda 2-1 yenerek galibiyet serisini 12 maça çıkardı.