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Spor

Galatasaray'dan Selçuk İnan'a açıklaması

Galatasaray, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayacağını açıklayan takım kaptanı Selçuk İnan için açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 05:21:00 -
Galatasaray'dan Selçuk İnan'a açıklaması

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla yapılan paylaşımda, "Kaptanımız Selçuk İnan, sezon sonu profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyacağını açıkladı. Galatasaray'a kattıkların ve emeklerin için teşekkürler büyük kaptan" denildi.

2011-2012 sezonundan bu yana Galatasaray'ın formasını giyen Selçuk İnan, sarı-kırmızılı forma ile 5 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

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