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Spor

Galatasaray'dan Seko Fofana sürprizi

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Udinese'de top koşturan Fofana'yı gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 23:25:00 -
Galatasaray'dan Seko Fofana sürprizi

Galatasaray'da orta saha transferi için Udinese forması giyen Seko Fofana, yeniden gündeme gelen isim oldu.

İtalyan medyası duyurdu

Çizme basınında yer alan haber göre Galatasaray, İtalyan ekibi ile 2022'de sözleşmesi bitecek olan oyuncu için girişimlere başladı. Sarı kırmızılıların Udinese'nin yüksek maliyetinden dolayı elden çıkarmayı düşündüğü oyuncunun bonservisini almak istediği kaydedildi.

25 yaşındaki Fofana hem sezon başında hem de sezon ortasında Galatasaray'ın gündemine gelmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

Udinese'nin idarecisi Pierpaolo Marino yeni sezonda farklı bir orta saha anlayışı deneyeceklerini ifade ederek Seko Fofana ile yollarını ayıracaklarını açıklamıştı.

Piyasa değeri 9 milyon euro olarak değerlendirilen 25 yaşındaki Seko Mohamed Fofana bu sezon 21 maçta 1 gol atıp 4 de asist yaptı. Kulübüyle sözleşmesi ise 2022'de sona erecek.

(Sporx)

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