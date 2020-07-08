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Spor

Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması

Henry Onyekuru'nun ayrılığı gündemden düşmüyor. Monaco'nun geri çağırdığı Onyekuru için Galatasaray yönetimi bir açıklama yaptı ve Monaco'nun en baştan beri uzatma teklifini kabul etmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 17:30:00 -
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması

Milliyet gazetesindeki "Monaco'ya para ödenmemiş" haberiyle ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Eski futbolcumuz Henry Onyekuru ile ilgili 2 Temmuz Perşembe günü yaptığımız resmi açıklamada da belirttiğimiz gibi oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Monaco, bir aylık sözleşme uzatma teklifimizi başından bu yana ısrarla kabul etmemiş ve oyuncu bonservisini elinde bulunduran kulübüne geri dönmüştür.

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