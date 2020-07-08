Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması

Milliyet gazetesindeki "Monaco'ya para ödenmemiş" haberiyle ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Eski futbolcumuz Henry Onyekuru ile ilgili 2 Temmuz Perşembe günü yaptığımız resmi açıklamada da belirttiğimiz gibi oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Monaco, bir aylık sözleşme uzatma teklifimizi başından bu yana ısrarla kabul etmemiş ve oyuncu bonservisini elinde bulunduran kulübüne geri dönmüştür.