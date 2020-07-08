  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması:

"Monaco, bir aylık sözleşme uzatma teklifimizi kabul etmemiş ve oyuncu bonservisini elinde bulunduran kulübüne geri dönmüştür"

Yeniakit Publisher
2020-07-08 15:00:27 -
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması:


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, kiralık sözleşmesi sona erdiği için kulübü Monaco'ya dönen Henry Onyekuru ile ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Monaco'ya Henry Onyekuru'nun kiralama bedelinin ödenmediğine yönelik haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Eski futbolcumuz Henry Onyekuru ile ilgili 2 Temmuz Perşembe günü yaptığımız resmi açıklamada da belirttiğimiz gibi oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Monaco, bir aylık sözleşme uzatma teklifimizi başından bu yana ısrarla kabul etmemiş ve oyuncu bonservisini elinde bulunduran kulübüne geri dönmüştür."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı