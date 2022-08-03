Galatasaray'dan müthiş transfer atağı!

Transfer çalışmalarında yaptığı hamlelerle dikkatleri toplayan Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Sarı kırmızılıların Evander ile anlaşma sağladığı belirtiliyordu ancak Aslan'ın bomba bir transferin peşinde olduğu öğrenildi. Galatasaray, bir dönem Chelsea'de forma giyen Oscar ile görüşüyor.

Takvim'e göre; Galatasaray 10 numara transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaştığı Evander konusuna bir türlü son noktayı koymaması, "Çok önemli bir yıldız için görüşmeler var. Evander o yüzden bekletiliyor" iddiasını gündeme getirmişti.

Kulislerde konuşulan yeni iddialara göre Galatasaray'ın peşinde olduğu 10 numara Brezilyalı Oscar.

Kariyerine Çin kulübü SH Port'ta devam eden 30 yaşındaki futbolcu ailevi nedenlerden dolayı hem takımdan hem de ülkeden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Galatasaray'ın yaşanan sürpriz gelişme sonrasında Oscar'ın menajeriyle temasa geçtiği, bu nedenle Evander'in şu anda bekletildiği öne sürülüyor.

Ancak Brezilyalı yıldızın SP Port'ta 15 milyon Euro'nun üzerinde maaş alması, bu transferin ne kadar zor bir operasyon olduğunu gözler önüne seriyor.

2017 yılında kariyerinin zirvesindeyken 60 milyon Euro karşılığında Chelsea'den ayrılarak Çin'in yolunu tutan Oscar'ın bu kararı büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.

SP Port formasıyla 173 maça çıkan ve 51 gol, 94 asistle tam 145 gole direkt katkıda bulunan Sambacı'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oscar alacaklarına karşılık sözleşmesini feshedeceği ve boşa çıkacağı belirtiliyor. 48 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen 12 de gole imza atan Oscar bu sezon Çin Ligi'nde 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.