Galatasaray’dan Muslera’nın yerine yeni transfer!
Galatarasay’da tecrübeli kaleci Fernando Muslera’nın sakatlığı kaleci arayışlarına neden oldu. Sarı kırmızılı ekip, birçok isimle gündeme gelirken takımın Kasımpaşa'nın file bekçisi ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, kaleci eksikliğini Kasımpaşa’nın yıldızı Fatih Öztürk’le doldurmayı planlıyor. Pandemi nedeniyle ara verilen süreden sonra oynanan ilk karşılaşmada bacağından sakatlanan Fernando Muslera’nın 2020-2021 sezonunun ilk yarısını kapattığı artık maçlara çıkamayacağı belirtilmişti.
Süper Lig’de Akhisar ve Kasımpaşa formaları giyen tecrübeli kaleci yeni sezondan itibaren Galatasaray forması giyecek.
Tecrübeli kaleci, kulübü Kasımpaşa ile yaptığı görüşmelerin ardından bugün sözleşmesini feshetti ve serbest kaldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Fatih Öztürk'le kısa süre içerisinde sözleşme imzalanması bekleniyor.