  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray’dan Luyindama paylaşımı

Galatasaray, geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Christian Luyindama’nın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sahada çalıştığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 23:50:01 -
Galatasaray’dan Luyindama paylaşımı

Galatasaray, geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Christian Luyindama’nın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sahada çalıştığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.


Galatasaray’ın Kongolu futbolcusu Christian Luyindama, hazırlıklarını Florya’da sürdürüyor. Geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Luyindama, daha önce başladığı saha antrenmanlarını grup antrenmanlarının başladığı bu dönemde de devam ettiriyor. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından 26 yaşındaki futbolcunun antrenman yaptığı görüntüler paylaşıldı. Saha antrenmanlarını bireysel olarak sürdüren Luyindama’nın görüntülerine futbolcunun lakabı olan ‘Patron’ notu yazıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı