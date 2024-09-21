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Spor Galatasaray'dan kötü haber! İki yıldız derbide yok
Spor

Galatasaray'dan kötü haber! İki yıldız derbide yok

Yeniakit Publisher
2024-09-21 16:44:00 -
Galatasaray'dan kötü haber! İki yıldız derbide yok

Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmasına saatler kaldı. Fenerbahçe, Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılı takıma 2 oyuncusundan kötü haber geldi.

Trendyol Süper Lig​'in 6. haftasında Fenerbahçe​ ile Galatasaray​, bu akşam Ülker Stadyumu​'nda kozlarını paylaşacak.

Ligde geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada girerken, 5'te 5 yapan Galatasaray​ 15 puanla lider durumda yer alıyor.

GALATASARAY'A ZİYECH VE YUSUF'DAN KÖTÜ HABER!

Galatasaray'a zorlu derbi öncesi iki yıldızından kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir​ ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.

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