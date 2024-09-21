Galatasaray'dan kötü haber! İki yıldız derbide yok
Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmasına saatler kaldı. Fenerbahçe, Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılı takıma 2 oyuncusundan kötü haber geldi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Ligde geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada girerken, 5'te 5 yapan Galatasaray 15 puanla lider durumda yer alıyor.
GALATASARAY'A ZİYECH VE YUSUF'DAN KÖTÜ HABER!
Galatasaray'a zorlu derbi öncesi iki yıldızından kötü haber geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.