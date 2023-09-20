Galatasaray’dan Kopenhag maçı için sürpriz karar
Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu karşılaşmada sahaya süreceği 11'i belirledi. Geçtiğimiz günlerde Samsunspor maçına çıkan 11’in, bu akşam oynanacak maçta değişiklik göstermesi bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray-Samsunspor arasında yapılan maçta sahaya çıkan 11 ile bu akşam Kopenhag ile karşılaşacak Galatasaray arasında değişiklikler olacak.
Galatasaray’ın muhtemel 11’i işte bu şekilde olacak:
MUSLERA
Galatasaray'da Kopenhag karşısında kalede Muslera görev yapacak. Muslera'nın yedeği ise Günay Güvenç olacak.
SACHA BOEY
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sezona iyi başlayan Sacha Boey teknik direktör Okan Buruk'un sağ bekte değişmez ismi olarak kaldı. Bugün de 11’de çıkması bekleniyor…
VICTOR NELSSON
Okan Buruk savunma hattında değişiklik yapmayacak. Davinson Sanchez transferine rağmen Nelsson'un 11 başlaması bekleniyor.
ABDÜLKERİM BARDAKÇI
Nelsson'un stoperdeki parntneri Abdülkerim Bardakçı olacak. Böylelikle Galatasaray defansında bir değişiklik yaşanmayacak.
ANGELINO
Galatasaray'ın Kopenhag'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında sol bekte Angelino'nun görev alması bekleniyor. Kazımcan Karataş ise Angelino’nun yedeği konumunda devam edecek. İlerleyen dakikalarda şans bulmaya çalışacak.
TORREIRA
Okan Buruk'un en güvendiği isimlerin başında Torreira geliyor. Uruguaylı savunma oyuncusu Kopenhag maçına 11 başlayacak.
KEREM DEMİRBAY
Samsunspor maçında iyi performans gösteren Demirbay, bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında da sahaya 11’de çıkacak.
MERTENS
Okan Buruk Mertens'in deneyiminden yararlanacak ve sahaya 11'de sürecek.
HAKIM ZIYECH
Ziyech son maçta oynadığı başarılı formundan ötürü Tete’yi yedekte bırakacak, bu maça kesinlikle 11’de başlayacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU
Samsunspor maçında 2 gol 1 asistle mücadelesini sürdüren Aktürkoğlu, bu maçta da kesinlikle 11 çıkacak.
MAURO ICARDI
Takımı sırtlayan, her maç gollerine devam eden, Galatasaraylıların sevdiği isim Mauro Icardi 11 başlayacak.
NDOMBELE
Henüz hazır olmayan Fransız futbolcunun 11'de sahaya çıkması beklenmiyor. Ndombele maçın gidişatına göre süre alacak.
ZAHA
Samsunspor maçı kadrosuna girememişti. Sakatlığı tamamen geçti. 11'de şans bulamayacak ancak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.
Spor
Galatasaray için öyle bir yorum yapıldı ki... Bunu duyunca çok şaşıracaksınız! Kopenhag maçı öncesi...