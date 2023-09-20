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Spor Galatasaray’dan Kopenhag maçı için sürpriz karar
Spor

Galatasaray’dan Kopenhag maçı için sürpriz karar

Yeniakit Publisher
2023-09-20 11:57:00 -
Galatasaray’dan Kopenhag maçı için sürpriz karar

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu karşılaşmada sahaya süreceği 11'i belirledi. Geçtiğimiz günlerde Samsunspor maçına çıkan 11’in, bu akşam oynanacak maçta değişiklik göstermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray-Samsunspor arasında yapılan maçta sahaya çıkan 11 ile bu akşam Kopenhag ile karşılaşacak Galatasaray arasında değişiklikler olacak.

Galatasaray’ın muhtemel 11’i işte bu şekilde olacak:

MUSLERA

Galatasaray'da Kopenhag karşısında kalede Muslera görev yapacak. Muslera'nın yedeği ise Günay Güvenç olacak.

SACHA BOEY
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sezona iyi başlayan Sacha Boey teknik direktör Okan Buruk'un sağ bekte değişmez ismi olarak kaldı. Bugün de 11’de çıkması bekleniyor…

VICTOR NELSSON

Okan Buruk savunma hattında değişiklik yapmayacak. Davinson Sanchez transferine rağmen Nelsson'un 11 başlaması bekleniyor.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI

Nelsson'un stoperdeki parntneri Abdülkerim Bardakçı olacak. Böylelikle Galatasaray defansında bir değişiklik yaşanmayacak.

ANGELINO

Galatasaray'ın Kopenhag'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında sol bekte Angelino'nun görev alması bekleniyor. Kazımcan Karataş ise Angelino’nun yedeği konumunda devam edecek. İlerleyen dakikalarda şans bulmaya çalışacak.

TORREIRA

Okan Buruk'un en güvendiği isimlerin başında Torreira geliyor. Uruguaylı savunma oyuncusu Kopenhag maçına 11 başlayacak.

KEREM DEMİRBAY

Samsunspor maçında iyi performans gösteren Demirbay, bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında da sahaya 11’de çıkacak.

MERTENS

Okan Buruk Mertens'in deneyiminden yararlanacak ve sahaya 11'de sürecek.     

HAKIM ZIYECH

Ziyech son maçta oynadığı başarılı formundan ötürü Tete’yi yedekte bırakacak, bu maça kesinlikle 11’de başlayacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU

Samsunspor maçında 2 gol 1 asistle mücadelesini sürdüren Aktürkoğlu, bu maçta da kesinlikle 11 çıkacak.

MAURO ICARDI

Takımı sırtlayan, her maç gollerine devam eden, Galatasaraylıların sevdiği isim Mauro Icardi 11 başlayacak.

NDOMBELE

Henüz hazır olmayan Fransız futbolcunun 11'de sahaya çıkması beklenmiyor. Ndombele maçın gidişatına göre süre alacak.

ZAHA

Samsunspor maçı kadrosuna girememişti. Sakatlığı tamamen geçti. 11'de şans bulamayacak ancak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

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