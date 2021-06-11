Galatasaray'dan iki transfer birden!
Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağladığını bildirdi.
Galatasaray Kulübü, Alpaslan Öztürk ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti"
Galatasaray ayrıca, Aytaç Kara ile üç yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti"